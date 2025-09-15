close global

﻿
Lewis Hamilton, Sergio Perez, 2024, Generic

Crecen los CELOS en Hamilton por el proyecto de Cadillac y Checo

Crecen los CELOS en Hamilton por el proyecto de Cadillac y Checo

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton, Sergio Perez, 2024, Generic

Lewis Hamilton ha mostrado su aprobación y e incluso ciertos celos ante el anuncio de que Cadillac debutará en 2026 con Valtteri Bottas y Checo Pérez.

El siete veces campeón del mundo confía en que el nuevo escudería ha seleccionado a los pilotos idóneos para afrontar su primer año en la Fórmula 1.

Hamilton corrió durante cinco temporadas junto a Bottas en Mercedes y elogió a su excompañero. “No hace falta destacar su talento, ya lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Lo que ofrecen es a uno de los finlandeses más justos, con un toque de humor y una autenticidad que hacen estupendo compañero de equipo. Sin duda, extraño compartir pista con él.”

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Experiencia y conocimiento de Pérez y Bottas

También destacó el valor de Sergio Pérez. “Creo que han acertado al elegir a estos pilotos. Sergio aporta una gran experiencia y, junto a Valtteri, la sabiduría adquirida en dos equipos de primera, ayudará a acelerar el desarrollo del grupo.”

En conjunto, Bottas y Pérez han participado en 527 Grandes Premios y han conseguido 16 victorias, lo que proporciona a Cadillac una base sólida para su temporada inaugural.

La incorporación de Cadillac significa además sumar un piloto más a la parrilla, algo que entusiasma a Hamilton. “Me encanta ver cómo se suma un nuevo equipo. Para evolucionar como escudería desde cero, es crucial contar con pilotos experimentados, sobre todo en una estructura totalmente nueva.”

El campeón subrayó que la mezcla de estilos de Red Bull y Mercedes aportará un valor añadido, combinando conocimientos y experiencias que sin duda impulsarán al equipo hacia el éxito.

