Crecen los CELOS en Hamilton por el proyecto de Cadillac y Checo
Crecen los CELOS en Hamilton por el proyecto de Cadillac y Checo
Lewis Hamilton ha mostrado su aprobación y e incluso ciertos celos ante el anuncio de que Cadillac debutará en 2026 con Valtteri Bottas y Checo Pérez.
El siete veces campeón del mundo confía en que el nuevo escudería ha seleccionado a los pilotos idóneos para afrontar su primer año en la Fórmula 1.
Hamilton corrió durante cinco temporadas junto a Bottas en Mercedes y elogió a su excompañero. “No hace falta destacar su talento, ya lo ha demostrado a lo largo de su carrera. Lo que ofrecen es a uno de los finlandeses más justos, con un toque de humor y una autenticidad que hacen estupendo compañero de equipo. Sin duda, extraño compartir pista con él.”
Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!
Experiencia y conocimiento de Pérez y Bottas
También destacó el valor de Sergio Pérez. “Creo que han acertado al elegir a estos pilotos. Sergio aporta una gran experiencia y, junto a Valtteri, la sabiduría adquirida en dos equipos de primera, ayudará a acelerar el desarrollo del grupo.”
En conjunto, Bottas y Pérez han participado en 527 Grandes Premios y han conseguido 16 victorias, lo que proporciona a Cadillac una base sólida para su temporada inaugural.
La incorporación de Cadillac significa además sumar un piloto más a la parrilla, algo que entusiasma a Hamilton. “Me encanta ver cómo se suma un nuevo equipo. Para evolucionar como escudería desde cero, es crucial contar con pilotos experimentados, sobre todo en una estructura totalmente nueva.”
El campeón subrayó que la mezcla de estilos de Red Bull y Mercedes aportará un valor añadido, combinando conocimientos y experiencias que sin duda impulsarán al equipo hacia el éxito.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Crecen los CELOS en Hamilton por el proyecto de Cadillac y Checo
- hace 13 minutos
Hamilton reflexiona sobre su llegada a Ferrari
- hace 40 minutos
FIA toma partido en el debate entre Verstappen y Mercedes
- hace 58 minutos
Estos son los motores que usarán Cadillac y los once equipos en la nueva era de la F1
- 1 hour ago
F1 Hoy: Colapinto señala quién es su mejor amigo; Ferrari, a punto de perder tres miembros estelares
- Hoy 12:00
Checo Pérez Hoy: Realiza exigencia a Cadillac; Su mayor lección tras dejar Red Bull
- Hoy 02:00
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
- 30 agosto
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre