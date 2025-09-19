F1 Hoy: Checo revela secretos de Cadillac; Colapinto, limitado por Alpine
F1 Hoy: Checo revela secretos de Cadillac; Colapinto, limitado por Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 19 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Cadillac ha comenzado a amenazar contra el asiento de Sergio Pérez con la posibilidad de subir a Colton Herta en el futuro. ::: LEER MÁS
Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente viernes 19 de septiembre para el Gran Premio de la temporada 2025 en Azerbaiyán. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto tendrá un fin de semana muy importante para su futuro en Alpine, pero no llega con las mejores herramientas posibles al Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto tendrá un fin de semana crucial para su futuro en Alpine, pero el murmullo en los pasillos es algo que a pesar de existir, no incomoda al argentino. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha avisado de los nuevos planes que tiene para su trabajo como nuevo piloto de Cadillac. ::: LEER MÁS
