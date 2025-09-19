F1 Hoy: Checo revela secretos de Cadillac; Colapinto, limitado por Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 19 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Cadillac ha comenzado a amenazar contra el asiento de Sergio Pérez con la posibilidad de subir a Colton Herta en el futuro. ::: LEER MÁS

Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente viernes 19 de septiembre para el Gran Premio de la temporada 2025 en Azerbaiyán. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tendrá un fin de semana muy importante para su futuro en Alpine, pero no llega con las mejores herramientas posibles al Gran Premio de Azerbaiyán. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tendrá un fin de semana crucial para su futuro en Alpine, pero el murmullo en los pasillos es algo que a pesar de existir, no incomoda al argentino. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha avisado de los nuevos planes que tiene para su trabajo como nuevo piloto de Cadillac. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!