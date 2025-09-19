REVELADO: Checo señala las novedosas ideas de trabajo con Cadillac

Checo Pérez ha avisado de los nuevos planes que tiene para su trabajo como nuevo piloto de Cadillac.

Dentro de la ceremonia de lanzamiento de primera bola del juego de Los Angeles Dodgers donde el mexicano fue reconocido, aprovechó para dar una pista sobre las siguientes fases de preparación con Cadillac para 2026.

“La siguiente semana voy a estar en la fábrica, en Charlotte y en Inglaterra. Voy a estar ya en el simulador y está en planes que pruebe un coche Fórmula 1, primero para trabajar y estar lo más preparados posibles para el inicio de año y, segundo, para mí es importante manejar algo este año por todas las sensaciones", explicó Checo.

"Especialmente el cuello, la parte física, para darle a mi cuerpo un recordatorio de lo que se viene. Y ya, en enero ya tendremos nuestro auto que estaremos trabajando con el equipo", agregó.

"Quiero regresar a una Fórmula 1 que disfrute y estar trabajando con un equipo que tenga la misma visión que yo. Y creo que eso lo encontré en Cadillac. Entonces estoy muy ilusionado con ese regreso", finalizó el mexicano.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

