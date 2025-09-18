Cadillac comienza las AMENAZAS contra Checo Pérez con Colton Herta

Cadillac ha comenzado a amenazar contra el asiento de Sergio Pérez con la posibilidad de subir a Colton Herta en el futuro.

Graeme Lowdon, en entrevista con la F1, se pronunció sobre las opciones de poner al corredor estadounidense en alguno de sus dos asientos: "Nadie corre para siempre. Así que, en algún momento, cambiaremos de piloto, y habrá una oportunidad, pero no hay nada seguro.

"Esto no es solo para sumar puntos y luego meter a Colton. Buscamos constantemente lo mejor para el equipo, y bien podría ser Colton. Me encanta. Es un piloto de carreras. Los aficionados quieren ver este tipo de cosas. Es como un piloto que recupera su talento.

"Quiere hacer F1. Siente respeto por la Fórmula 1. Podría quedarse en IndyCar, conseguir más puntos para la superlicencia y luego intentar conseguir un asiento", declaró.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

