Sergio Pérez

URGENTE: Checo Pérez confirma la PEOR NOTICIA para México en la F1

URGENTE: Checo Pérez confirma la PEOR NOTICIA para México en la F1

Aloisio Hernández
Sergio Pérez

Sergio Pérez confirmó en conferencia de prensa la peor noticia para la afición mexicana en la Fórmula 1.

Hablando durante una participación con los Dodgers en la MLB, el corredor mexicano ofreció unas declaraciones a los medios de comunicación y ahí confirmó que el retiro está cada vez más cerca: "Veo que todos estamos muy ansiosos de volver y de disfrutar mucho de este, digamos, el último stint en en mi carrera.

"Quiero quiero regresar a disfrutarlo porque los últimos años fueron difíciles, entonces quiero regresar a una fórmula 1 que disfrute y estar trabajando con un con un equipo que va que que tenga la misma visión que yo y creo que eso lo encontré en Cadillac.

"Entonces estoy muy ilusionado con ese regreso. La conexión con los bueno con los trans tengo tengo la suerte de tener la mejor afición del mundo", comentó el corredor nacido en Jalisco.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: ¡Ferrari le dará oportunidad a Checo Pérez en 2025!

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

3088 votos

Sergio Pérez Cadillac

