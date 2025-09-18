Colapinto confirma el PEOR pronóstico para el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto tendrá un fin de semana muy importante para su futuro en Alpine, pero no llega con las mejores herramientas posibles al Gran Premio de Azerbaiyán.

Alpine se encuentra a pocas semanas de anunciar la alineación de pilotos oficial de la escudería para la temporada, por lo tanto, es imperativo para Colapinto conseguir puntos en la carrera.

Sin embargo, en palabras previas al inicio de actividades en Bakú, el joven piloto argentino reconoció las complicaciones que enfrentará debido a su monoplaza.

"También conocemos las limitaciones del coche de este año. Sabemos que vamos a tener algunas dificultades. Rectas muy largas, y el paquete no es el más adecuado para esta pista", explicó Franco para Olé.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

