Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

F1 Hoy: Alonso podría lograr victorias pronto; Checo tendrá oportunidad en Ferrari

F1 Hoy: Alonso podría lograr victorias pronto; Checo tendrá oportunidad en Ferrari

Nazario Assad De León
Fernando Alonso and Sergio Checo Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 18 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Se ha confirmado que Ferrari le dará una oportunidad a Sergio Pérez de probar uno de sus monoplazas de 2023 como parte de un test. ::: LEER MÁS

Han sugerido una fecha para el traspaso de Carlos Sainz a Mercedes como reemplazo de Andrea Kimi Antonelli. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez confirmó en conferencia de prensa la peor noticia para la afición mexicana en la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso tendría dentro de Aston Martin un factor que podría llevarlo hasta la pelea por las victorias. ::: LEER MÁS

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

El CONTUNDENTE mensaje de Colapinto a sus haters
Formula 1

El CONTUNDENTE mensaje de Colapinto a sus haters

  • 1 hour ago
Colapinto confirma el PEOR pronóstico para el GP de Azerbaiyán
Alpine

Colapinto confirma el PEOR pronóstico para el GP de Azerbaiyán

  • 2 hours ago
F1 Hoy: Alonso podría lograr victorias pronto; Checo tendrá oportunidad en Ferrari
Formula 1

F1 Hoy: Alonso podría lograr victorias pronto; Checo tendrá oportunidad en Ferrari

  • 3 hours ago
Cadillac comienza las AMENAZAS contra Checo Pérez con Colton Herta
Cadillac

Cadillac comienza las AMENAZAS contra Checo Pérez con Colton Herta

  • Ayer 20:00
Horarios y canales de televisión para el GP de Azerbaiyán
Formula 1

Horarios y canales de televisión para el GP de Azerbaiyán

  • Ayer 20:00
El factor que llevaría a Fernando Alonso a las VICTORIAS
Aston Martin

El factor que llevaría a Fernando Alonso a las VICTORIAS

  • Ayer 19:00
Más noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
4.000+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
2.500+ views

ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez

  • 5 septiembre
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre
 Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
2.500+ views

Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos

  • 30 agosto
 Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
2.500+ views

Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia

  • 6 septiembre

