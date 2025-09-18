F1 Hoy: Exigen a Mercedes firmar a Sainz; Aston Martin emite comunicado de retiro de Alonso
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 17 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Ralf Schumacher ha instado a Toto Wolff a cuestionar el contrato de Carlos Sainz, y más concretamente, sus cláusulas, tras el decepcionante Gran Premio de Italia de Kimi Antonelli, en palabras de Wolff. ::: LEER MÁS
Lewis Hamilton confesó ser una pieza clave en la decisión del retiro de Fernando Alonso de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Aston Martin ha emitido un comunicado sobre el retiro de Fernando Alonso en el Gran Premio de Italia. ::: LEER MÁS
Cadillac anunció de forma oficial este miércoles 17 de septiembre que han dado un paso gigante rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Sergio Pérez. ::: LEER MÁS
