¿Se despide de Williams? EXIGEN a Sainz como reemplazo de Antonelli en Mercedes

Ralf Schumacher ha instado a Toto Wolff a cuestionar el contrato de Carlos Sainz, y más concretamente, sus cláusulas, tras el decepcionante Gran Premio de Italia de Kimi Antonelli, en palabras de Wolff.

Antonelli se unió al circo de la Fórmula 1 esta temporada, considerado el próximo talento único en su generación después de Max Verstappen, y considerado un prodigio por algunos pero que Wolff trató de aminorar.

Sin embargo, fue al principio cuando empezó a crecer la expectativa por Antonelli, ya que el joven consiguió tres top 6 consecutivos al inicio de su carrera en la F1. Su suerte de principiante, por así decirlo, se desvaneció y, con ella, la presión aumentó.

Tras haber sumado 30 puntos en sus tres primeros fines de semana de grandes premios, Antonelli sumó solo 36 en los siguientes 13, la mayor parte gracias a su tercer puesto en el Gran Premio de Canadá.

Sorprendentemente, esto provocó las primeras críticas de su director de equipo, Toto Wolff, quien declaró que la actuación del joven de 19 años en el Gran Premio de Italia fue "decepcionante", al pasar del sexto puesto en la parrilla al noveno al cruzar la meta.

El austriaco ha insinuado que se trata de una simple formalidad tanto para Antonelli como para su compañero de equipo, George Russell, afirmando que no cree que vaya a ser un gran anuncio, solo les avisaremos y les diremos que hemos firmado el acuerdo.

Pero hasta que llegue ese anuncio, ya sea un aviso o una señal de humo, seguirán surgiendo dudas sobre la alineación de Mercedes, y especialmente sobre la posición de Antonelli.

Schumacher, por su parte, cree que Wolff necesita un cambio de piloto y debería recurrir a Carlos Sainz, de Williams.

Aunque Sainz ha tenido dificultades en su primera temporada con Williams, el español no solo es un ganador consolidado de grandes premios, sino que ahora cuenta con un año de experiencia en el motor Mercedes.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

¿Qué dijo Ralf Schumacher sobre Carlos Sainz en Mercedes?

Schumacher considera que Russell y Sainz serían una buena alineación, dependiendo, por supuesto, de la cláusula del contrato del piloto de Williams.

“Bueno, un novato para Mercedes está bien de todas formas; digamos que ahora, en la temporada en la que estaban y en esta fase de desarrollo, se puede lograr", dijo para su canal de Youtube.

“Pero no hay ningún piloto importante en el mercado en este momento que diga: ‘Tengo que ficharlo ahora mismo’, la mayoría ya está lista. Y, obviamente, Toto Wolff no tiene muy buena opinión de Bottas; si no, lo habría mantenido. Hay que decirlo, lo siento.

“Así que es difícil. Sí, el asunto de George Russell es un poco sorprendente, pero quizá haya un giro inesperado en algún momento, la clave de por qué están esperando tanto, porque creo que Mercedes debe estar contenta de tenerlo ya, pero no hay alternativa".

“Así que tienen que aguantar un año más, y luego ver cómo van las cosas. Creo que Carlos Sainz estaría disponible en cualquier momento. O sea, parece que hay algunas cláusulas, no lo sé con exactitud, al menos eso es lo que se oye. Sin duda, sería la primera persona que me viene a la mente".

Al firmar con Williams el año pasado, abundaban los rumores de que había una cláusula en el contrato de Sainz que le permitiría dejar el equipo de Grove si uno de los mejores equipos de la F1 lo llamaba.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de lo que sucede en la Fórmula 1 en tu bandeja de entrada? ¡Registrate aquí!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!