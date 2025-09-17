F1 Hoy: Checo podría tener más competencia en Cadillac; Colapinto recibe la mejor noticia posible

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 17 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Ha salido a la luz un impactante secreto sobre el fichaje de Sergio Pérez con Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha recibido una de las mejores noticias en muchos meses, ya que cada vez está más amarrado su futuro dentro de Alpine. ::: LEER MÁS

El campeonato de F1 2025 regresa a las calles de Bakú este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, presentando una nueva oportunidad para que Fernando Alonso, Carlos Sainz y Franco Colapinto puedan tener mejores resultados. ::: LEER MÁS

El director del equipo de F1 de Cadillac, Graeme Lowdon, ha reconocido que aún están en la búsqueda de un piloto suplente antes de integrarse a la parrilla el próximo año. ::: LEER MÁS

Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac F1, confirmó en una rueda de prensa que el desarrollo de su monoplaza avanza según lo previsto. ::: LEER MÁS

