﻿
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Checo podría tener más competencia en Cadillac; Colapinto recibe la mejor noticia posible

F1 Hoy: Checo podría tener más competencia en Cadillac; Colapinto recibe la mejor noticia posible

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Sergio Checo Perez, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 17 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Ha salido a la luz un impactante secreto sobre el fichaje de Sergio Pérez con Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ha recibido una de las mejores noticias en muchos meses, ya que cada vez está más amarrado su futuro dentro de Alpine. ::: LEER MÁS

El campeonato de F1 2025 regresa a las calles de Bakú este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, presentando una nueva oportunidad para que Fernando Alonso, Carlos Sainz y Franco Colapinto puedan tener mejores resultados. ::: LEER MÁS

El director del equipo de F1 de Cadillac, Graeme Lowdon, ha reconocido que aún están en la búsqueda de un piloto suplente antes de integrarse a la parrilla el próximo año. ::: LEER MÁS

Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac F1, confirmó en una rueda de prensa que el desarrollo de su monoplaza avanza según lo previsto. ::: LEER MÁS

Formula 1

F1 Hoy: Checo podría tener más competencia en Cadillac; Colapinto recibe la mejor noticia posible
2 hours ago

  • 2 hours ago
Checo F1 Hoy: A la par de Hamilton; Confirman ventaja en 2026; Secreto del fichaje con Cadillac
Checo F1 Hoy

Checo F1 Hoy: A la par de Hamilton; Confirman ventaja en 2026; Secreto del fichaje con Cadillac

  • Hoy 05:00
F1 Hoy: Sainz señala retiro de Hamilton; Colapinto, en serio peligro en Alpine
Formula 1

F1 Hoy: Sainz señala retiro de Hamilton; Colapinto, en serio peligro en Alpine

  • Hoy 00:00
¡Y DUDABAN de ellos! Cadillac sorprende a Checo y Bottas en su último avance
Cadillac

¡Y DUDABAN de ellos! Cadillac sorprende a Checo y Bottas en su último avance

  • Ayer 22:00
Alpine Confirmó la MEJOR noticia para Colapinto
Alpine

Alpine Confirmó la MEJOR noticia para Colapinto

  • Ayer 21:30
Franco Colapinto Hoy: Medidas desesperadas para mantenerlo en Alpine; Azerbaiyán será clave
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Medidas desesperadas para mantenerlo en Alpine; Azerbaiyán será clave

  • Ayer 21:00
