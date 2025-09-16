¡Y DUDABAN de ellos! Cadillac sorprende a Checo y Bottas en su último avance

Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac F1, confirmó en una rueda de prensa que el desarrollo de su monoplaza avanza según lo previsto.

La entrada en 2026 a la élite del automovilismo representa una fase decisiva para la escudería. “La buena noticia es que nuestro nuevo auto evoluciona de forma muy positiva”, manifestó Lowdon, añadiendo que “todo marcha sobre el calendario establecido”.

Cadillac se unirá a la F1 el próximo año con un dúo de pilotos experimentados, Sergio Pérez y Valtteri Bottas, y contará además con Colton Herta, quien dejó su plaza en IndyCar con Andretti para asumir el rol de piloto de pruebas. El equipo se encuentra intensamente ocupado construyendo y evaluando sus autos para 2026.

“Actualmente estamos trabajando en el desarrollo de los dos primeros chasis”, explicó Lowdon. “Hace un tiempo fabricamos un prototipo que nos permitió realizar todas las pruebas de homologación exigidas por la FIA.”

El reto es enorme. Cadillac debe cumplir las mismas normativas que rigen a los equipos actuales, como el límite presupuestario y las restricciones en el túnel de viento.

De forma interesante, se le ha asignado el mismo tiempo en el túnel que al equipo que finaliza en la décima posición del campeonato, lo que le otorga más margen para probar y perfeccionar su monoplaza.

“Probablemente seamos el primer equipo en poner en práctica esta estrategia”, destacó Lowdon. “Queríamos obtener la certeza de que, al fabricar los chasis definitivos, contaremos con altos márgenes para superar las pruebas de homologación.”

Con el respaldo de General Motors y bases operativas en Indiana, Michigan y Silverstone, Cadillac se perfila para convertirse en el undécimo equipo de F1 en 2026, una situación que no se veía desde 2016.

Bajo la dirección de Lowdon y del CEO Dan Towriss, y contando con la experiencia técnica de Nick Chester y Pat Symonds, la escudería aspira a consolidarse como un equipo de fábrica en 2029.

Mientras tanto, utilizarán los motores y transmisiones de Ferrari. Los preparativos están en pleno auge, y todas las miradas se centran en su tan esperado debut.

