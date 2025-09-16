¿Competencia para Checo? Cadillac F1 anuncia búsqueda de OTRO piloto

El director del equipo de F1 de Cadillac, Graeme Lowdon, ha reconocido que aún están en la búsqueda de un piloto suplente antes de integrarse a la parrilla el próximo año.

El equipo estadounidense, liderado por Lowdon, se convertirá en el undécimo representante en la Fórmula 1 a partir de 2026, siendo el primer nuevo competidor en la categoría desde la llegada de Haas en 2016.

Cadillac ha causado sensación incluso sin haber competido en ninguna carrera, al anunciar la incorporación de veteranos de la F1 como Sergio Pérez y Valtteri Bottas a su plantilla.

No existe una dupla de pilotos con mayor experiencia, y Lowdon confía en que el finlandés y el mexicano compensarán, con su habilidad en pista, posibles deficiencias del monoplaza.

Cadillac sigue en la búsqueda de un piloto suplente

Aunque ya han asegurado los fichajes de Pérez y Bottas, Cadillac continúa trabajando en el frente de los pilotos. Cada escudería necesita contar con un piloto suplente o tercer piloto que no solo pueda participar en los fines de semana de carrera en caso de enfermedad o lesión, sino que además realice un trabajo vital en el simulador y otras tareas esenciales tras bambalinas.

Por ello, resulta crucial que Cadillac escoja con acierto al piloto que se unirá a Bottas y Pérez, algo que Lowdon tiene muy presente, pese a que aún no se han producido avances oficiales en ese sentido.

"Todavía no hemos empezado a buscar ni hemos realizado ninguna oferta para cubrir alguna de las plazas de piloto suplente" comentó Lowdon a F1.

Sin embargo, en breve centraremos nuestra atención en este aspecto, ya que completará la alineación del equipo.

El piloto estadounidense de IndyCar, Colton Herta, era uno de los favoritos para integrarse en la escuadra de Cadillac, e incluso se barajaba la posibilidad de ocupar uno de los dos asientos asignados a Pérez y Bottas.

Sin embargo, las esperanzas del joven de 25 años de actuar como suplente se han visto truncadas, ya que aún no posee su Superlicencia.

En cambio, Herta dará un giro audaz y se incorporará a la Fórmula 2 en 2026, colaborando con Cadillac como piloto de pruebas.

