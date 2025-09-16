Ha salido a la luz un impactante secreto sobre el fichaje de Sergio Pérez con Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

De acuerdo con Kym Illman, reconocido periodista de automovilismo, la contratación del corredor mexicano no fue tan sencilla como muchos creen y eso significa que el retiro de Checo estuvo más cerca de lo que pensamos: "A Sergio Pérez le tuvieron que convencer de que unirse al equipo Cadillac era una buena idea.

"Y mientras que el piloto finlandés Valtteri Bottas firmó en julio, Checo no se aseguró hasta unos días antes del anuncio de la alineación de pilotos del equipo a finales de agosto. Sergio y su equipo solo empezaron a hablar con Cadillac tras su salida de Red Bull a finales del año pasado.

"Hubo muchas conversaciones y muchos altibajos en las negociaciones, pero algo tenía claro: el coche no sería competitivo durante ese primer año, ni quizás ni siquiera en el segundo. Checo necesitaba convencerse de que valdría la pena estar en la parte trasera de la parrilla durante un buen tiempo.

"Lo que atrajo a Checo de Cadillac es la oportunidad de formar parte de un entorno completamente nuevo, algo nuevo donde no es el segundo conductor. Personalmente y para su familia, lo ve como una decisión emocionante", informó.

Relacionado: ¡Cadillac CONFIRMA importante ventaja para Checo Pérez en 2026!

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!