¡Cadillac CONFIRMA importante ventaja para Checo Pérez en 2026!

Cadillac ha confirmado una importante ventaja que tendrá el monoplaza de Sergio Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Graeme Lowdon, director del equipo Cadillac F1, ha anunciado en una rueda de prensa que el desarrollo del monoplaza avanza según lo previsto: "La buena noticia es que el nuevo coche está progresando muy bien y se mantiene en línea con el plan establecido.

"Probablemente seamos el primer equipo en configurar este sistema, lo que nos dará la seguridad de que, al construir el coche definitivo, superaremos con éxito todas las pruebas de homologación", aseguró.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

