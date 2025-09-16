Las DIFICULTADES que esperan a Alonso, Sainz y Colapinto en el GP de Azerbaiyán

El campeonato de F1 2025 regresa a las calles de Bakú este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, presentando una nueva oportunidad para que Fernando Alonso, Carlos Sainz y Franco Colapinto puedan tener mejores resultados.

En la pasada carrera en Monza, Max Verstappen volvió a dominar, aunque una polémica orden de equipo influyó en el resultado para McLaren, dejando una diferencia de 31 puntos entre Oscar Piastri y Lando Norris en la clasificación de pilotos.

En el campeonato de constructores, McLaren se ha distanciado de Ferrari y la escudería de los “papayas” aspira a sellar su título en Bakú.

Tras un fin de semana seco en Europa, es momento de analizar el pronóstico del tiempo de cara a la decimoséptima jornada de la temporada.

Pronóstico del tiempo para el Gran Premio de Azerbaiyán

Viernes, 19 de septiembre - FP1 y FP2

Para la primera sesión de entrenamientos se pronostica un 22% de probabilidad de lluvias antes de la FP1, aunque estas posibilidades se han reducido considerablemente desde el lunes. Las temperaturas rondarán los 23 °C y se esperan vientos suaves provenientes del noroeste.

En ambas sesiones del viernes, la humedad se mantendrá alta, alcanzando un 62 % durante el transcurso del día, lo cual supondrá condiciones exigentes para los pilotos en la cabina. La FP2 se celebrará con temperaturas estables y una brisa moderada que soplará hacia el suroeste, generando un contraviento en la recta principal.

Sábado, 20 de septiembre - FP3 y Clasificación

La tercera y última sesión de entrenamientos en Bakú se realizará con temperaturas algo más bajas, alrededor de 20 °C. Se estima una probabilidad del 30 % de lluvias, un riesgo persistente a lo largo del día.

El viento cambiará de dirección, soplando hacia el sureste, y se prevén ráfagas intensas que podrían complicar la sesión de clasificación.

Domingo, 21 de septiembre - Carrera

El Gran Premio de Azerbaiyán dará inicio bajo condiciones de luz más brillante que las de las sesiones previas. Durante la carrera, la temperatura se mantendrá en torno a los 21 °C y se espera un día con escasa actividad del viento.

No se anticipan lluvias durante la carrera, aunque existe una leve posibilidad de chubascos matutinos; de producirse, es probable que la pista se seque a tiempo para el inicio del evento.

