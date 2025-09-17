F1 Hoy: Sainz señala retiro de Hamilton; Colapinto, en serio peligro en Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 16 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Sergio Pérez se pondrá a la par de campeones del mundo en la próxima temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha asegurado que la carrera de Lewis Hamilton está por llegar al final tras reemplazarlo en Ferrari. ::: LEER MÁS

Cadillac ha confirmado una importante ventaja que tendrá el monoplaza de Sergio Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto destapó a la prensa una serie de medidas desesperadas para poder salir de la crisis que vive dentro de Alpine en la temporada 2025 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

