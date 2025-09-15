close global

﻿
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Alonso se resigna en Aston Martin; Briatore establece el futuro de Colapinto

F1 Hoy: Alonso se resigna en Aston Martin; Briatore establece el futuro de Colapinto

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 15 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

In 2026 la Fórmula 1 emprenderá una nueva era, al igual que ocurrió en 2014 y 2022. Este año el gran cambio recaerá en los motores, lo que impactará directamente en el rendimiento de los monoplazas. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton ha mostrado su aprobación y e incluso ciertos celos ante el anuncio de que Cadillac debutará en 2026 con Valtteri Bottas y Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Flavio Briatore ha señalado con palabras muy importantes lo que significaría la continuidad de Franco Colapinto en Alpine. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso está resignado al resto de la temporada no poder competir en el monoplaza de Aston Martin. ::: LEER MÁS

F1 Hoy: Alonso se resigna en Aston Martin; Briatore establece el futuro de Colapinto
F1 Hoy: Alonso se resigna en Aston Martin; Briatore establece el futuro de Colapinto

La racha de TERROR que Antonelli espera romper en el GP de Azerbaiyán
La racha de TERROR que Antonelli espera romper en el GP de Azerbaiyán

Ferrari presenta el objetivo de RENDIMIENTO de Hamilton
Ferrari presenta el objetivo de RENDIMIENTO de Hamilton

¿Será afectado Sainz? El GP de Azerbaiyán sufrirá gran cambio ANTES de la carrera
¿Será afectado Sainz? El GP de Azerbaiyán sufrirá gran cambio ANTES de la carrera

La mayor muestra de DECEPCIÓN de Alonso con Aston Martin
La mayor muestra de DECEPCIÓN de Alonso con Aston Martin

¿Cuándo vuelve a correr Colapinto por la Fórmula 1?
¿Cuándo vuelve a correr Colapinto por la Fórmula 1?

