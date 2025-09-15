F1 Hoy: Alonso se resigna en Aston Martin; Briatore establece el futuro de Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 15 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

In 2026 la Fórmula 1 emprenderá una nueva era, al igual que ocurrió en 2014 y 2022. Este año el gran cambio recaerá en los motores, lo que impactará directamente en el rendimiento de los monoplazas. ::: LEER MÁS

Lewis Hamilton ha mostrado su aprobación y e incluso ciertos celos ante el anuncio de que Cadillac debutará en 2026 con Valtteri Bottas y Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Flavio Briatore ha señalado con palabras muy importantes lo que significaría la continuidad de Franco Colapinto en Alpine. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso está resignado al resto de la temporada no poder competir en el monoplaza de Aston Martin. ::: LEER MÁS

