F1 Hoy: Alonso se resigna en Aston Martin; Briatore establece el futuro de Colapinto
F1 Hoy: Alonso se resigna en Aston Martin; Briatore establece el futuro de Colapinto
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 15 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
In 2026 la Fórmula 1 emprenderá una nueva era, al igual que ocurrió en 2014 y 2022. Este año el gran cambio recaerá en los motores, lo que impactará directamente en el rendimiento de los monoplazas. ::: LEER MÁS
Lewis Hamilton ha mostrado su aprobación y e incluso ciertos celos ante el anuncio de que Cadillac debutará en 2026 con Valtteri Bottas y Checo Pérez. ::: LEER MÁS
Flavio Briatore ha señalado con palabras muy importantes lo que significaría la continuidad de Franco Colapinto en Alpine. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso está resignado al resto de la temporada no poder competir en el monoplaza de Aston Martin. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Alonso se resigna en Aston Martin; Briatore establece el futuro de Colapinto
- hace 54 minutos
La racha de TERROR que Antonelli espera romper en el GP de Azerbaiyán
- 1 hour ago
Ferrari presenta el objetivo de RENDIMIENTO de Hamilton
- 2 hours ago
¿Será afectado Sainz? El GP de Azerbaiyán sufrirá gran cambio ANTES de la carrera
- 2 hours ago
La mayor muestra de DECEPCIÓN de Alonso con Aston Martin
- 2 hours ago
¿Cuándo vuelve a correr Colapinto por la Fórmula 1?
- 3 hours ago
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
- 30 agosto
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre