Colapinto

El motivo por el cual está ASEGURADA la continuidad de Colapinto en Alpine

El motivo por el cual está ASEGURADA la continuidad de Colapinto en Alpine

Nazario Assad De León
Colapinto

Flavio Briatore ha señalado con palabras muy importantes lo que significaría la continuidad de Franco Colapinto en Alpine.

Después de haberse convertido en el primer piloto de su generación en estar de cierta forma de manera permanente en un asiento de F1, Franco ha estado en un limbo desde su llegada a Alpine.

En palabras recogidas por MSN Argentina, Briatore reveló lo que sería el futuro del argentino.

“El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad”, explicó Briatore.

Aunque aclaró: “Por el momento, aún no hemos tomado una decisión. Normalmente estabilidad significa que los mantendremos a ambos. Lo más importante es hacer un coche que rinda”, finalizó el directivo de Alpine.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

