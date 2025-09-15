La mayor muestra de DECEPCIÓN de Alonso con Aston Martin

Fernando Alonso está resignado al resto de la temporada no poder competir en el monoplaza de Aston Martin.

El ilusionante rendimiento de Aston Martin se ha desplomado por completo y las sensaciones para la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán no son las mejores para el español.

"No tenemos ninguna aspiración este año más que luchar por el Campeonato de Constructores e intentar ayudar al equipo a acabar lo más arriba posible", reveló Fernando.

"Teníamos una predicción de nuestro rendimiento aquí en Monza bastante pesimista, así que muy conforme con la carrera que dimos y ahora a pensar en Bakú", finalizó Alonso con la vista puesta en Azerbaiyán.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

