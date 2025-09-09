Revelado: Fernando Alonso OCULTÓ un PENOSO error de Aston Martin

Ha sido revelado que Fernando Alonso habría ocultado un escandaloso error de Aston Martin durante el pasado Gran Premio de Italia.

Carlos Miquel, periodista español, dijo lo siguiente sobre la actuación del bicampeón del mundo en una columna publicada en el Diario Marca: "No hay motivos para no creerle.

"Sin mediar un golpe excesivo, entonces el fallo pudo estar en los controles de calidad en la fabricación o incluso en pista, donde cada día se verifica que todo esté bien.

"No se permite ninguna holgura. Todo debe estar perfecto. Como dijimos en Mónaco, motor recalentado por mala refrigeración, errores así no pueden producirse cuando aspiras a ser un grande.

"La mala fortuna, esa carta que se buscó Fernando en su fugaz aparición con los medios, era sólo una manera de evitar la crítica abierta a un equipo con el que sí se mostró enfadado en privado", reveló.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin ha anunciado oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir del año 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

