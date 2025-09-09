Aston Martin ha minimizado lo hecho por Fernando Alonso tras el Gran Premio de Italia.

Mike Krack, directivo de la escudería, habló en declaraciones recogidas por MundoDeportivo sobre la actuación del bicampeón del mundo: "En mi opinión, en la Fórmula 1 no hay milagros. Creo que el piloto y el equipo hicieron un buen trabajo en clasificación, y creo que teníamos un buen plan que también se ejecutó bien hoy.

"Así que no creo que sea un milagro. Creo que simplemente se trataba de sacar el máximo partido a la posición y al paquete que teníamos. Creo que la estrategia funcionó muy bien porque todo salió según lo previsto, más o menos. Sabíamos que Gabriel (Bortoleto), que iba delante, era muy rápido en la recta, así que podíamos aprovechar su DRS.

"Soñábamos un poco con repetir la carrera de Austria, donde estuvimos todo el tiempo en el DRS de Liam Lawson. Funcionó bastante bien. Creo que hicimos la llamada del pit stop en el momento adecuado, conseguimos adelantar a Gabriel y habría sido un final bastante bueno.

"Creo que al principio teníamos un poco de ventaja con los neumáticos duros. No sé cómo nos habría ido, obviamente, más adelante en la carrera, ya que Albon era rápido y creo que habría sido difícil, pero creo que podríamos haber terminado en los puntos", declaró.

Relacionado: ¡Fernando Alonso REVIENTA contra Aston Martin por su auto!

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!