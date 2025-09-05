¡Fernando Alonso REVIENTA contra Aston Martin por su auto!

Fernando Alonso reventó contra Aston Martin por el auto que ha tenido en el comienzo del fin de semana del Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1.

En declaraciones recogidas por SoyMotor, el bicampeón del mundo dijo lo siguiente tras finalizar el segundo entrenamiento libre en Monza: "Necesitamos mejorar el coche.

"No somos tan competitivos como en los últimos dos eventos y necesitamos encontrar más velocidad", sentenció el corredor asturiano tras una decepción luego de conseguir algunos buenos resultados.

Relacionado: Carlos Sainz brilla con P3 y Leclerc confirma pelea con McLaren en la FP2 del GP de Italia 2025

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!