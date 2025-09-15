close global

﻿
lewis hamilton, franco colapinto, brazil, 2024

F1 Hoy: Colapinto señala quién es su mejor amigo; Ferrari, a punto de perder tres miembros estelares

F1 Hoy: Colapinto señala quién es su mejor amigo; Ferrari, a punto de perder tres miembros estelares

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
lewis hamilton, franco colapinto, brazil, 2024

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 15 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto ha revelado quién es su mejor amigo actualmente dentro de la Fórmula 1, y como era de esperarse, es otro piloto latino. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha optado por hablar sobre los aprendizajes fuera de la pista este año y lo que significó Red Bull para su carrera. ::: LEER MÁS

Checo Pérez eligió convertirse en el piloto estelar para el arribo de Cadillac a la Fórmula 1, pero esto no podría haberse dado sin una petición del piloto mexicano. ::: LEER MÁS

Ferrari se encuentra al borde de perder a tres veteranos, según informa el periodista de F1 Leo Turrini en Quotidiano. Todo parece estar relacionado con el desarrollo de la unidad de potencia para 2026, cuyos primeros indicios no auguran nada positivo. ::: LEER MÁS

