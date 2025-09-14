close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Colapinto

REVELADO: Este es el mejor amigo de Colapinto dentro de la parrilla

REVELADO: Este es el mejor amigo de Colapinto dentro de la parrilla

Nazario Assad De León
Colapinto

Franco Colapinto ha revelado quién es su mejor amigo actualmente dentro de la Fórmula 1, y como era de esperarse, es otro piloto latino.

Después de haberse convertido en el primer piloto de su generación en estar de cierta forma de manera permanente en un asiento de F1, por lo que ahora que han entrado varios pilotos nuevos a la parrilla, tiene a algunos viejos conocidos de nuevo.

En palabras recogidas por MSN Argentina, Franco habló sobre su mejor amigo en la parrilla

“Quizás Gabriel Bortoleto. Lo conozco desde hace mucho tiempo, de cuando corríamos en karting. Es un buen tipo y ambos somos latinos. Probablemente, es con quien me siento más cerca”, explicó el argentino.

Relacionado: BREAKING: México, la CLAVE para el futuro de Franco Colapinto

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

2946 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

F1 Hoy: Fernando Alonso provoca accidente; Williams firma nuevo piloto
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso provoca accidente; Williams firma nuevo piloto

  • 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy: Nuevo encargado de salvar su carrera; Revela quién es su mejor amigo en la parrilla
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Nuevo encargado de salvar su carrera; Revela quién es su mejor amigo en la parrilla

  • 2 hours ago
REVELADO: Este es el mejor amigo de Colapinto dentro de la parrilla
Formula 1

REVELADO: Este es el mejor amigo de Colapinto dentro de la parrilla

  • 3 hours ago
Problemas en Mercedes pueden BENEFICIAR a la carrera de Antonelli
Mercedes

Problemas en Mercedes pueden BENEFICIAR a la carrera de Antonelli

  • 3 hours ago
La foto de Hamilton que levanta MUCHA PREOCUPACIÓN en los fans de F1
Ferrari

La foto de Hamilton que levanta MUCHA PREOCUPACIÓN en los fans de F1

  • 3 hours ago
¿Quién es Steve Nielsen? El encargado de SALVAR la carrera de Colapinto
Alpine

¿Quién es Steve Nielsen? El encargado de SALVAR la carrera de Colapinto

  • Ayer 20:00
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
4.000+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
2.500+ views

ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez

  • 5 septiembre
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre
 Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
2.500+ views

Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos

  • 30 agosto
 Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
2.500+ views

Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia

  • 6 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x