REVELADO: Este es el mejor amigo de Colapinto dentro de la parrilla
Franco Colapinto ha revelado quién es su mejor amigo actualmente dentro de la Fórmula 1, y como era de esperarse, es otro piloto latino.
Después de haberse convertido en el primer piloto de su generación en estar de cierta forma de manera permanente en un asiento de F1, por lo que ahora que han entrado varios pilotos nuevos a la parrilla, tiene a algunos viejos conocidos de nuevo.
En palabras recogidas por MSN Argentina, Franco habló sobre su mejor amigo en la parrilla
“Quizás Gabriel Bortoleto. Lo conozco desde hace mucho tiempo, de cuando corríamos en karting. Es un buen tipo y ambos somos latinos. Probablemente, es con quien me siento más cerca”, explicó el argentino.
¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?
El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.
"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.
"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.
