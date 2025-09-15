La EXIGENCIA de Checo para firmar con Cadillac

Checo Pérez eligió convertirse en el piloto estelar para el arribo de Cadillac a la Fórmula 1, pero esto no podría haberse dado sin una petición del piloto mexicano.

Cadillac ha apostado por la experiencia para la que será su temporada de debut en la Fórmula 1 al entrar como onceavo equipo a la parrilla en el año donde se iniciará con las nuevas regulaciones de motor.

Aún así, para haber convencido a Checo se requirió más que solo hablarle bonito al piloto azteca.

En conferencia de prensa organizada en conjunto por Escudería Telmex y ClaroSports, el piloto mexicano explicó la manera en la que Cadillac está abordando su llegada a la máxima categoría.

"Lo principal que pedi a Cadillac es un proyecto ambicioso, competitivo que aspire a todo, si preguntas a ellos cual es la meta final es ser campeones del mundo, con una marca como ellos, conociendo las bases, el proyecto es super ambicioso", señaló el mexicano.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

