La mayor LECCIÓN para Checo al salir de Red Bull
Checo Pérez ha optado por hablar sobre los aprendizajes fuera de la pista este año y lo que significó Red Bull para su carrera.
Cadillac ha apostado por la experiencia para la que será su temporada de debut en la Fórmula 1 al entrar como onceavo equipo a la parrilla en el año donde se iniciará con las nuevas regulaciones de motor.
Aún así, el tiempo fuera de la parrilla ha ayudado al mexicano a tener distintos aprendizajes y una nueva perspectiva sobre lo que fue realmente su paso por Red Bull los últimos años.
En conferencia de prensa organizada en conjunto por Escudería Telmex y ClaroSports, el piloto mexicano explicó la manera en la que Cadillac está abordando su llegada a la máxima categoría.
"Aprendí que hay una increíble vida fuera de las carreras, pero me hizo ser consciente también que debía cerrar mi carrera como la gente y yo nos merecíamos".
"Red Bull sin duda es importante. para mi, cambiaron mi carrera por completo, al final no cerraron bien las cosas, pero fuimos muy exitosos, puso mi nombre en lugares importantes y logramos muchas cosas juntos", señaló el mexicano.
¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?
Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.
Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.
Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.
En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.
