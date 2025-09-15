Checo Pérez Hoy: Realiza exigencia a Cadillac; Su mayor lección tras dejar Red Bull
Checo Pérez Hoy: Realiza exigencia a Cadillac; Su mayor lección tras dejar Red Bull
GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este domingo 14 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Checo Pérez eligió convertirse en el piloto estelar para el arribo de Cadillac a la Fórmula 1, pero esto no podría haberse dado sin una petición del piloto mexicano. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha optado por hablar sobre los aprendizajes fuera de la pista este año y lo que significó Red Bull para su carrera. ::: LEER MÁS Checo Pérez ha revelado algunos detalles íntimos sobre su excéntrico compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas, de quien espera un regalo especial. ::: LEER MÁS
Checo Pérez ha señalado una importante ventaja para Cadillac en la que será la temporada de debut en la Fórmula 1 en 2026. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Realiza exigencia a Cadillac; Su mayor lección tras dejar Red Bull
- 1 hour ago
La EXIGENCIA de Checo para firmar con Cadillac
- 2 hours ago
La mayor LECCIÓN para Checo al salir de Red Bull
- 3 hours ago
F1 Hoy: Fernando Alonso provoca accidente; Williams firma nuevo piloto
- Ayer 23:00
Franco Colapinto Hoy: Nuevo encargado de salvar su carrera; Revela quién es su mejor amigo en la parrilla
- Ayer 22:00
REVELADO: Este es el mejor amigo de Colapinto dentro de la parrilla
- Ayer 21:00
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
- 30 agosto
Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
- 6 septiembre