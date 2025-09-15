close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

Checo Pérez Hoy: Realiza exigencia a Cadillac; Su mayor lección tras dejar Red Bull

Checo Pérez Hoy: Realiza exigencia a Cadillac; Su mayor lección tras dejar Red Bull

Nazario Assad De León
Cadillac F1 CEO Dan Towriss holding Mexican flag with Sergio Perez

GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este domingo 14 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez eligió convertirse en el piloto estelar para el arribo de Cadillac a la Fórmula 1, pero esto no podría haberse dado sin una petición del piloto mexicano. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha optado por hablar sobre los aprendizajes fuera de la pista este año y lo que significó Red Bull para su carrera. ::: LEER MÁS Checo Pérez ha revelado algunos detalles íntimos sobre su excéntrico compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas, de quien espera un regalo especial. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha señalado una importante ventaja para Cadillac en la que será la temporada de debut en la Fórmula 1 en 2026. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

2951 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Checo Pérez Hoy: Realiza exigencia a Cadillac; Su mayor lección tras dejar Red Bull
Formula 1

Checo Pérez Hoy: Realiza exigencia a Cadillac; Su mayor lección tras dejar Red Bull

  • 1 hour ago
La EXIGENCIA de Checo para firmar con Cadillac
Formula 1

La EXIGENCIA de Checo para firmar con Cadillac

  • 2 hours ago
La mayor LECCIÓN para Checo al salir de Red Bull
Formula 1

La mayor LECCIÓN para Checo al salir de Red Bull

  • 3 hours ago
F1 Hoy: Fernando Alonso provoca accidente; Williams firma nuevo piloto
Formula 1

F1 Hoy: Fernando Alonso provoca accidente; Williams firma nuevo piloto

  • Ayer 23:00
Franco Colapinto Hoy: Nuevo encargado de salvar su carrera; Revela quién es su mejor amigo en la parrilla
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Nuevo encargado de salvar su carrera; Revela quién es su mejor amigo en la parrilla

  • Ayer 22:00
REVELADO: Este es el mejor amigo de Colapinto dentro de la parrilla
Formula 1

REVELADO: Este es el mejor amigo de Colapinto dentro de la parrilla

  • Ayer 21:00
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
4.000+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
2.500+ views

ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez

  • 5 septiembre
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre
 Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
2.500+ views

Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos

  • 30 agosto
 Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia
2.500+ views

Charles Leclerc NO SE RINDE contra los McLaren; Norris, P1 en FP3 del GP de Italia

  • 6 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x