Sergio Perez, Valtteri Bottas, Cadillac, F1, 2025

El EXCÉNTRICO regalo que espera Checo de Bottas en Cadillac

El EXCÉNTRICO regalo que espera Checo de Bottas en Cadillac

Nazario Assad De León
Sergio Perez, Valtteri Bottas, Cadillac, F1, 2025

Checo Pérez ha revelado algunos detalles íntimos sobre su excéntrico compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas, de quien espera un regalo especial.

Cadillac ha apostado por la experiencia para la que será su temporada de debut en la Fórmula 1 al entrar como onceavo equipo a la parrilla en el año donde se iniciará con las nuevas regulaciones de motor.

Por este motivo, la experiencia de ambos pilotos ayudará a desarrollar el monoplaza de la mejor manera, aunque el mexicano ha explicado la diferencia de personalidad entre ambos pilotos.

En conferencia de prensa organizada en conjunto por Escudería Telmex y ClaroSports, el piloto mexicano señaló un posible regalo del finlandés.

"A Valtteri lo respeto mucho , ha tenido una gran carrera, es de los más exitosos y también será una gran referencia para el equipo y bueno, creo que me va a regalar su calendario, porque en Mercedes no lo dejaban y parece que acá sí lo van a dejar", finalizó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

