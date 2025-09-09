La VENTAJA que tendrá Checo al llegar con Cadillac a la F1

Checo Pérez ha señalado una importante ventaja para Cadillac en la que será la temporada de debut en la Fórmula 1 en 2026.

Cadillac ha apostado por la experiencia para la que será su temporada de debut en la Fórmula 1 al entrar como onceavo equipo a la parrilla en el año donde se iniciará con las nuevas regulaciones de motor.

Por este motivo, la experiencia de ambos pilotos ayudará a desarrollar el monoplaza de la mejor manera, y en particular el estilo de la nueva regulación es algo que beneficia al piloto mexicano.

En conferencia de prensa organizada en conjunto por Escudería Telmex y ClaroSports, el piloto mexicano destacó los beneficios de estas nuevas reglas en la Fórmula 1.

"Sin duda este cambio de reglas es bueno para mi, porque así no me pierdo mucho, todos los pilotos empezaremos adaptándonos a la nueva regulación con nuestros estilos", explicó Checo.

"Hay más torque, se regresa a lo que era en 2014 autos mas lentos en curva pero mas rápidos en recta, efecto suelo cambia, entonces requiere un estilo diferente y todos empezamos de cero", finalizó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

