F1 Hoy: Fernando Alonso provoca accidente; Williams firma nuevo piloto
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 14 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Fernando Alonso disputaba el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2010 como piloto de Ferrari y con astucia, utilizaba maniobras psicológicas para ganar ventaja sobre sus rivales. ::: LEER MÁS
La nueva generación Verstappen se alista para la parrilla, y una rivalidad con Alonso no se descarta en el horizonte. ::: LEER MÁS
Williams ha anunciado la incorporación de un joven piloto para el final de temporada, lo que consolida su futuro inmediato dentro del equipo. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto continua sufriendo de inestabilidad dentro de Alpine, algo que se espera que Steve Nielsen logre arreglar. ::: LEER MÁS
