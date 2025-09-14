¿Problemas con Sainz? Williams anuncia llegada de nuevo PILOTO

Williams ha anunciado la incorporación de un joven piloto para el final de temporada, lo que consolida su futuro inmediato dentro del equipo.

El grupo, con sede en The Grove, cuenta con una alineación de lujo en la Fórmula 1; entre sus filas se encuentran Alex Albon y Carlos Sainz, además de apoyar al talento emergente en las series de acceso, F2 y F3.

En el pasado Gran Premio de Italia, Williams brindó su apoyo a sus pilotos en las tres categorías, destacándose especialmente en la carrera principal de F2 y en el último evento de F3 de la temporada. Luke Browning, piloto de la academia, logró su primera victoria en F2 en Monza, mientras que Alessandro Giusti cerró la temporada de F3 sumando importantes puntos.

Tras lograr un sexto puesto, el equipo ha decidido renovar el compromiso con el joven de 19 años. Giusti volverá en 2026 para disputar el título de F3 con MP Motorsport, contando siempre con el respaldo de la casa de The Grove. En redes sociales se leyó: "Sandro se queda. Alessandro Giusti renueva con la Williams Racing Driver Academy y MP Motorsport para la temporada de Fórmula 3 en 2026."

Williams respalda al adolescente en su camino hacia la F1

Tras terminar la campaña de F3 2025 en décimo lugar, Williams confirmó que Giusti seguirá contando con el soporte de la Racing Driver Academy mientras el piloto francés avanza en su carrera hacia la Fórmula 1.

Con la confirmación de su plaza para 2026, Giusti declaró: "Estoy entusiasmado de volver a la Fórmula 3 con MP Motorsport el próximo año y de poner en práctica todo lo aprendido para luchar por el título."

El joven añadió: "Esta temporada me ha dado mucha confianza y me siento como en casa en el equipo. Agradezco a la Williams Racing Driver Academy por su continuo apoyo y por confiar en mí. Tengo muchas ganas de seguir trabajando juntos y de volver al volante lo antes posible."

El director deportivo, Sven Smeets, comentó: "Estamos deseando ver a Alessandro luchar por el título en la FIA Fórmula 3 y confiamos en que su experiencia y esfuerzo se verán recompensados en 2026. Ha progresado notablemente tanto dentro como fuera de la pista, y el próximo año le permitirá afianzar aún más sus habilidades a medida que asciende en la escalera del automovilismo."

