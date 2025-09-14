Los jóvenes Verstappen debutan en las carreras y se anticipa la RIVALIDAD con Alonso

La nueva generación Verstappen se alista para la parrilla, y una rivalidad con Alonso no se descarta en el horizonte.

Max Verstappen se ha consolidado como uno de los grandes pilotos de la historia de la Fórmula 1. Con 66 victorias, 119 podios y cuatro campeonatos a su nombre, su carrera brilla de forma innegable. Tras el Gran Premio de Italia, incluso batió el récord de la vuelta más rápida en la historia de la F1, reforzando su dominio en la pista.

El espíritu competitivo de Verstappen parece saltar a la siguiente generación. Los hijos de su hermana, Victoria Verstappen, ya están incursionando en el mundo del automovilismo. Una tradición familiar que promete seguir dando que hablar en el deporte.

Victoria proviene de un linaje con una amplia trayectoria en el motor. Su padre, Jos Verstappen, compitió en la Fórmula 1 y, además, su madre, Sophie Kumpen, se destacó como piloto y en el karting. No es de extrañar que la pasión por las carreras se haya heredado.

Los más jóvenes de la familia han dado sus primeros pasos en el karting, iniciando su propia aventura en el automovilismo. Es emocionante observar cómo esta nueva generación se adentra en un mundo que ha marcado a su familia durante tanto tiempo.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

¿Futuras estrellas de la F1 en formación?

Victoria se animó a compartir en Instagram varias imágenes encantadoras de sus hijos: Luka, Lio y Hailey. En las fotos, sus gemelos lucen monos de competición de Verstappen.com en los característicos colores de Red Bull.

Entre las leyendas de la red, la propia Victoria comentó: "¡Sin calentamiento... y a fondo desde el inicio! Aunque Hailey todavía no compite, ya es la seguidora más adorable". La publicación no tardó en desatar la aprobación entre familiares y seguidores, mientras Jos añadía en broma: "Oh, no. Empieza de nuevo".

El ambiente en torno al apellido Verstappen se ha llenado de humor entre los aficionados, quienes imaginan un futuro donde este nombre siga dominando la cima de la Fórmula 1.

Un usuario bromeó que el veterano Fernando Alonso podría incluso seguir en la pista cuando los peques ya estén en acción, mientras otro preveía: "En 2044 veremos a Lio, Luka, Hailey, Lily Verstappen y Alonso, marcando la pauta en el paddock".

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!