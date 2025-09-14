Alonso revela el juego mental que provocó un ACCIDENTE de Red Bull

Fernando Alonso disputaba el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2010 como piloto de Ferrari y con astucia, utilizaba maniobras psicológicas para ganar ventaja sobre sus rivales.

Según el propio Alonso, Mark Webber, de Red Bull Racing, habría confesado que se estrelló en un momento clave tras escuchar sus comentarios.

El 2010 fue una temporada llena de emoción, con una lucha titánica por el título entre Sebastian Vettel y Webber (Red Bull), Alonso (Ferrari) y Lewis Hamilton junto a Jenson Button (McLaren).

En Corea del Sur, el recién inaugurado circuito de Yeongam fue testigo de una carrera complicada: una lluvia torrencial obligó a disputar parte del encuentro detrás del coche de seguridad y, en algún momento, incluso se desplegó la bandera roja.

Tras la reanudación, Webber sufrió un accidente, mientras que el motor Renault de Vettel falló. Alonso se llevó la victoria en Corea, adelantándose en la clasificación, aunque más tarde Vettel triunfó en Brasil y Abu Dhabi, superándolo por cuatro puntos. Con un coche inferior comparado con los de los otros equipos punteros, Alonso recurrió a tácticas mentales para competir al máximo.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Webber se estrelló tras las declaraciones de Alonso

En una entrevista, Alonso recordó: "Recuerdo la carrera en Corea del Sur de 2010. Cuando la lluvia era tan intensa que provocaba hidroplaneo en todo el circuito, se bajó la bandera roja. Nos detuvimos en la parrilla y yo estaba justo detrás de Webber.

Me acerqué y le dije: 'El estado del circuito es preocupante con tanto hidroplaneo; sería un desastre retomar la carrera ahora mismo'". Luego añadió: "Justo cuando supimos que se reanudaría, él se estrelló, habiendo pensado que la pista estaba en peores condiciones de lo que realmente estaba".

El presentador Jake Humphrey lo calificó de "zorro astuto", a lo que Alonso respondió: "Ese día hice todo lo posible para ganar la carrera y mantener viva la lucha por el campeonato".

Mira las imágenes del famoso accidente aquí.

Related image

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!