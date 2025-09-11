close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Colapinto

Franco Colapinto Hoy: Recibe golpe de Checo y Cadillac; Alpine prepara anuncio oficial

Franco Colapinto Hoy: Recibe golpe de Checo y Cadillac; Alpine prepara anuncio oficial

Nazario Assad De León
Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este miércoles 10 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Han revelado cuándo sería el anuncio oficial sobre la renovación del contrato de Franco Colapinto con Alpine. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez le daría un fuerte golpe a Franco Colapinto gracias a un fichaje confirmado hecho por Cadillac desde Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ya tendría decidido su futuro con Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto fue bloqueado por Alpine en el pasado GP de Italia y la razón podría estar en evitar nueva humillación contra Pierre Gasly. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

2774 votos

Relacionado

Fórmula 1 Franco Colapinto

Últimas Noticias

F1 Checo Hoy: Cadillac sufre filtración; Traiciona a Franco Colapinto con FICHAJE de Alpine
F1 Checo Hoy

F1 Checo Hoy: Cadillac sufre filtración; Traiciona a Franco Colapinto con FICHAJE de Alpine

  • hace 25 minutos
Alonso revela la experiencia ÚNICA de cómo trabaja Newey en Aston Martin
Aston Martin

Alonso revela la experiencia ÚNICA de cómo trabaja Newey en Aston Martin

  • 1 hour ago
REVELADA la fecha para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
Alpine

REVELADA la fecha para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • Ayer 20:00
Franco Colapinto Hoy: Recibe golpe de Checo y Cadillac; Alpine prepara anuncio oficial
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Recibe golpe de Checo y Cadillac; Alpine prepara anuncio oficial

  • 2 hours ago
FICHAJE CONFIRMADO: GOLPE de Checo Pérez a Franco Colapinto con Cadillac
Cadillac

FICHAJE CONFIRMADO: GOLPE de Checo Pérez a Franco Colapinto con Cadillac

  • Ayer 19:00
El contundente motivo por el cual Checo será el piloto PRINCIPAL de Cadillac en 2026
Cadillac

El contundente motivo por el cual Checo será el piloto PRINCIPAL de Cadillac en 2026

  • 3 hours ago
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
4.000+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 ¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
4.000+ views

¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!

  • 25 agosto
 Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
4.000+ views

Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine

  • 24 agosto
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre
 ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
2.500+ views

ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez

  • 5 septiembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x