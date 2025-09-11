Franco Colapinto Hoy: Recibe golpe de Checo y Cadillac; Alpine prepara anuncio oficial

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este miércoles 10 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Han revelado cuándo sería el anuncio oficial sobre la renovación del contrato de Franco Colapinto con Alpine. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez le daría un fuerte golpe a Franco Colapinto gracias a un fichaje confirmado hecho por Cadillac desde Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto ya tendría decidido su futuro con Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto fue bloqueado por Alpine en el pasado GP de Italia y la razón podría estar en evitar nueva humillación contra Pierre Gasly. ::: LEER MÁS

