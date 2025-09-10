close global

﻿
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

ÚLTIMA HORA: ¡Decisión de Alpine con el ASIENTO de Franco Colapinto!

ÚLTIMA HORA: ¡Decisión de Alpine con el ASIENTO de Franco Colapinto!

Aloisio Hernández

Aloisio Hernández
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

Franco Colapinto ya tendría decidido su futuro con Alpine de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Según informó Fernando Svaluto, comunicador argentino, el asiento del corredor sudamericano ya estaría sentenciado: "Alpine ya le dijo a Franco Colapinto que sigue como titular en 2026 junto a Pierre Gasly.

"Basta de dudas. Lo venimos diciendo hace dos meses en pilotostreaming con Juanito77ok y califidalgo. No vuelvan con la boludez de preguntar la fuente. Ya lo van a hacer público.

"La única alternativa a esto, es que a Franco se lo saque otro equipo. Pero en F1 2026, el nuestro está recontraconfirmado", aseguró.

Relacionado: POLÉMICA: Alpine habría BLOQUEADO la HUMILLACIÓN de Franco Colapinto a Pierre Gasly

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine

