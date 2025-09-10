close global

﻿
franco colapinto, alpine, 2025

REVELADA la fecha para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

REVELADA la fecha para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

Aloisio Hernández
franco colapinto, alpine, 2025

Han revelado cuándo sería el anuncio oficial sobre la renovación del contrato de Franco Colapinto con Alpine.

Según información del periodista Diego Alonso, el comunicado sería mucho más pronto de lo esperado: "Os digo algo, el momento de Franco llegará y no es una, sino varias personas las que me han transmitido, y algunas podéis haberlas visto en este canal perfectamente, que Marcos Galperín (CEO de Mercado Libre) va a estar en el Gran Premio de Bakú.

"Y que ahí podríamos tener precisamente un anuncio oficial y es un territorio muy favorable a que esto ocurra. Desde el principio hemos hablado del timing pero os hemos dicho que esto iba a ocurrir tarde o temprano.

"Te pueden gustar más o menos las formas, vimos por ejemplo en el caso de Cadillac como se anunciaba oficialmente a los dos pilotos en el mismo momento", señaló.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: ¡Decisión de Alpine con el ASIENTO de Franco Colapinto!

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

