REVELADA la fecha para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
REVELADA la fecha para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
Han revelado cuándo sería el anuncio oficial sobre la renovación del contrato de Franco Colapinto con Alpine.
Según información del periodista Diego Alonso, el comunicado sería mucho más pronto de lo esperado: "Os digo algo, el momento de Franco llegará y no es una, sino varias personas las que me han transmitido, y algunas podéis haberlas visto en este canal perfectamente, que Marcos Galperín (CEO de Mercado Libre) va a estar en el Gran Premio de Bakú.
"Y que ahí podríamos tener precisamente un anuncio oficial y es un territorio muy favorable a que esto ocurra. Desde el principio hemos hablado del timing pero os hemos dicho que esto iba a ocurrir tarde o temprano.
"Te pueden gustar más o menos las formas, vimos por ejemplo en el caso de Cadillac como se anunciaba oficialmente a los dos pilotos en el mismo momento", señaló.
Relacionado: ÚLTIMA HORA: ¡Decisión de Alpine con el ASIENTO de Franco Colapinto!
¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?
Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.
FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).
"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.
"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
REVELADA la fecha para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 hour ago
FICHAJE CONFIRMADO: GOLPE de Checo Pérez a Franco Colapinto con Cadillac
- 2 hours ago
F1 Hoy: Sainz se arrepiente de Williams; Checo recibe grandes noticias de Cadillac
- hace 31 minutos
ÚLTIMA HORA: ¡Decisión de Alpine con el ASIENTO de Franco Colapinto!
- Hoy 16:32
Los problemas de Mercedes que AFECTAN a Antonelli y Russell
- 3 hours ago
Carlos Sainz se ARREPIENTE de FICHAR por Williams y señala a otro equipo
- 3 hours ago
Más leído
ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
- 6 septiembre
El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
- 1 septiembre
¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
- 25 agosto
Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
- 24 agosto
URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
- 4 septiembre
ATENCIÓN: Verstappen INSULTA a Checo Pérez
- 5 septiembre