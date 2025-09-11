F1 Hoy: Alonso explica la 'Experiencia Newey'; Fecha para la renovación de Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 11 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Han revelado cuándo sería el anuncio oficial sobre la renovación del contrato de Franco Colapinto con Alpine.

Checo Pérez partirá con ventaja como piloto principal de Cadillac, esto debido a una sanción que acarrea Valtteri Bottas desde su etapa en Sauber.

Checo Pérez ha señalado cuando será cuando pueda tener un juicio real sobre las nuevas regulaciones y cómo funcionarán para Cadillac en 2026.

Fernando Alonso está más que contento con la llegada de Adrian Newey a Aston Martin y la manera en la que trabaja con el monoplaza.

