El contundente motivo por el cual Checo será el piloto PRINCIPAL de Cadillac en 2026

Checo Pérez partirá con ventaja como piloto principal de Cadillac, esto debido a una sanción que acarrea Valtteri Bottas desde su etapa en Sauber.

Durante su última participación como piloto en la Fórmula 1, Bottas incurrió en un incidente con Kevin Magnussen que pilotaba en ese momento para Haas durante el Gran Premio de Abu Dhabi.

Por este motivo, la sanción impuesta por la FIA para el finlandés que ahora pilota para Cadillac es de cinco puestos de parrilla en la siguiente carrera que participe, que en este caso será su primera con la escudería americana para la temporada 2026.

Este castigo permitirá que Checo sea el encargado al menos de inicio de partir como el piloto principal de la escudería en la primera carrera, esperando con un buen resultado, mantener ese tenor por el resto de la temporada.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

