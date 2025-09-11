Alonso revela la experiencia ÚNICA de cómo trabaja Newey en Aston Martin

Fernando Alonso está más que contento con la llegada de Adrian Newey a Aston Martin y la manera en la que trabaja con el monoplaza.

El mejor diseñador de la historia de la Fórmula 1 es parte ahora de la escudería donde se encuentra el español, lo cual hace ilusionar con un último posible campeonato de pilotos para Fernando.

En palabras recogidas por Marca, Alonso explicó la particular forma en la que trabaja Newey respecto al diseño del monoplaza para la siguiente temporada.

"Tiene una confianza en sí mismo que probablemente nunca había visto antes. No le preocupan los demás equipos, ni otras filosofías, ni otros diseños. Cree que el suyo será el mejor", señaló Fernando.

Relacionado: ¡Fernando Alonso REVIENTA contra Aston Martin por su auto!

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!