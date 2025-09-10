Checo pone fecha para su JUICIO sobre las regulaciones de F1

Checo Pérez ha señalado cuando será cuando pueda tener un juicio real sobre las nuevas regulaciones y cómo funcionarán para Cadillac en 2026.

Cadillac ha apostado por la experiencia para la que será su temporada de debut en la Fórmula 1 al entrar como onceavo equipo a la parrilla en el año donde se iniciará con las nuevas regulaciones de motor.

Por este motivo, la experiencia de ambos pilotos ayudará a desarrollar el monoplaza de la mejor manera, y en particular el estilo de la nueva regulación es algo que tiene con incertidumbre a más de un piloto de la parrilla.

En conferencia de prensa organizada en conjunto por Escudería Telmex y ClaroSports, el piloto mexicano explicó la manera en la que Cadillac está abordando su llegada a la máxima categoría.

"El equipo está trabajando ya con 400 trabajadores y ya hay una rutina diaria desde hace meses para el próximo año", señaló el mexicano.

"Las regulaciones nuevas lo podré decir hasta que llevemos 10 carreras sobre realmente cómo vienen, nos podrán gustar o no pero no las hemos calado aún", finalizó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

