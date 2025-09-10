F1 Hoy: Pelea de Sainz con la FIA; Checo obtiene ventaja en Cadillac; Reemplazo para Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 10 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Desde la prensa en Francia han señalado cuál sería el reemplazo ideal de Franco Colapinto en Alpine. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha revelado algunos detalles íntimos sobre su excéntrico compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas, de quien espera un regalo especial. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha señalado una importante ventaja para Cadillac en la que será la temporada de debut en la Fórmula 1 en 2026. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz y Williams tuvieron que esperar a que se aclarara el Derecho de Revisión relacionado con la penalización del resultado del Gran Premio de Holanda en Zandvoort, aunque se espera una respuesta definitiva este viernes. ::: LEER MÁS

Después de otra carrera difícil para Andrea Kimi Antonelli, volvió a ser blanco de críticas por parte de Jacques Villeneuve, comparando el desempeño del italiano con el de Gabriel Bortoleto. ::: LEER MÁS

