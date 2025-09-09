Dan fecha FINAL para el problema entre Sainz y Williams contra la FIA

Carlos Sainz y Williams tuvieron que esperar a que se aclarara el Derecho de Revisión relacionado con la penalización del resultado del Gran Premio de Holanda en Zandvoort, aunque se espera una respuesta definitiva este viernes.

El pasado fin de semana en Monza, Yuki Tsunoda tuvo un altercado con Lawson tras arruinarse un adelantamiento que puso en peligro la carrera del piloto japonés. En Zandvoort, sin embargo, la situación se intensificó: Sainz intentó pasar a Lawson al final de la recta por el exterior, pero no consiguió la maniobra.

Según Sainz, Lawson se metió en su recorrido, lo que le costó una penalización de diez segundos y, en consecuencia, la pérdida de un puesto en el top 10.

Desde ese momento, Sainz aseguró que recopilaría pruebas, y éstas fueron suficientes para que Williams solicitara un Derecho de Revisión ante la FIA.

Actualización de Williams

Tras la solicitud, se mantuvo un silencio relativo en torno al Derecho de Revisión presentado tanto por Williams como por Sainz.

Ahora, después de la carrera en Monza, hay novedades: la FIA evaluará este derecho el próximo viernes 12 de septiembre para determinar si las nuevas pruebas justifican revisar la penalización de Sainz.

En caso de que se revoque la sanción, el piloto pasaría de la posición P13 a la P6, lo que se traduciría en una diferencia de ocho puntos para él y para Williams.

