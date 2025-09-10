Checo Pérez Hoy: Extraño regalo de Bottas; Ventaja de llegar a Cadillac en 2026

GPFans te presenta las notas más interesantes de Checo Pérez este martes 9 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha revelado algunos detalles íntimos sobre su excéntrico compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas, de quien espera un regalo especial. ::: LEER MÁS

Checo Pérez ha señalado una importante ventaja para Cadillac en la que será la temporada de debut en la Fórmula 1 en 2026. ::: LEER MÁS

El 'Efecto Checo Pérez' se ha presentado en Cadillac desde su presentación y las redes sociales han sido el primer gran impacto. ::: LEER MÁS

Cadillac ha revelado sus planes para Colton Herta, tras haber anunciado la contratación del piloto estadounidense el pasado miércoles como pilotos de prubeas tras anunciar a Checo Pérez y Valtteri Bottas como pilotos. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!