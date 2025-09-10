F1 Franco Colapinto Hoy: Bloqueado por Alpine; Traicionado por Pierre Gasly
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 9 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto fue bloqueado por Alpine en el pasado GP de Italia y la razón podría estar en evitar nueva humillación contra Pierre Gasly. ::: LEER MÁS
Desde la prensa en Francia han señalado cuál sería el reemplazo ideal de Franco Colapinto en Alpine. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto tuvo de nuevo una carrera testimonial durante el Gran Premio de Italia. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto causó un gran susto en Monza al estar a punto de desmayarse después de la carrera. ::: LEER MÁS
