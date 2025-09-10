close global

﻿
Colapinto

F1 Franco Colapinto Hoy: Bloqueado por Alpine; Traicionado por Pierre Gasly

F1 Franco Colapinto Hoy: Bloqueado por Alpine; Traicionado por Pierre Gasly

Nazario Assad De León
Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 9 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto fue bloqueado por Alpine en el pasado GP de Italia y la razón podría estar en evitar nueva humillación contra Pierre Gasly. ::: LEER MÁS

Desde la prensa en Francia han señalado cuál sería el reemplazo ideal de Franco Colapinto en Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto tuvo de nuevo una carrera testimonial durante el Gran Premio de Italia. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto causó un gran susto en Monza al estar a punto de desmayarse después de la carrera. ::: LEER MÁS

Fórmula 1 Franco Colapinto

Últimas Noticias

¡Enorme noticia para Checo! Cadillac ADELANTA operaciones de F1
Cadillac

¡Enorme noticia para Checo! Cadillac ADELANTA operaciones de F1

  • 1 hour ago
Checo Pérez Hoy: Extraño regalo de Bottas; Ventaja de llegar a Cadillac en 2026
Cadillac

Checo Pérez Hoy: Extraño regalo de Bottas; Ventaja de llegar a Cadillac en 2026

  • 2 hours ago
F1 Franco Colapinto Hoy: Bloqueado por Alpine; Traicionado por Pierre Gasly
Alpine

F1 Franco Colapinto Hoy: Bloqueado por Alpine; Traicionado por Pierre Gasly

  • Hoy 00:00
Dan fecha FINAL para el problema entre Sainz y Williams contra la FIA
Williams

Dan fecha FINAL para el problema entre Sainz y Williams contra la FIA

  • Ayer 23:00
La VENTAJA que tendrá Checo al llegar con Cadillac a la F1
Cadillac

La VENTAJA que tendrá Checo al llegar con Cadillac a la F1

  • Ayer 22:00
F1 Hoy: Aston minimiza a Alonso; Secretos de la traición a Sainz; Fernando esconde a su equipo
F1 Hoy

F1 Hoy: Aston minimiza a Alonso; Secretos de la traición a Sainz; Fernando esconde a su equipo

  • Ayer 21:00
Más leído

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez
40.000+ views

ÚLTIMA HORA: Cadillac ADMITE charlas con OTRO piloto para el asiento de Checo Pérez

  • 6 septiembre
 El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1
4.000+ views

El gran SALVAVIDAS de Colapinto para seguir en la F1

  • 1 septiembre
 ¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!
4.000+ views

¡Checo pilotará FERRARI en su regreso a F1 2026!

  • 25 agosto
 Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
4.000+ views

Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine

  • 24 agosto
 URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac
2.500+ views

URGENTE: Valtteri Bottas provocaría el despido de Checo Pérez en Cadillac

  • 4 septiembre
 Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos
2.500+ views

Sainz entra a la PELEA por podio; Alonso, superado por compañero en FP3 del GP de Países Bajos

  • 30 agosto

