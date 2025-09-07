Colapinto EXHIBE las carencias de Alpine

Franco Colapinto tuvo de nuevo una carrera testimonial durante el Gran Premio de Italia.

Tras una complicada carrera para el piloto argentino de Alpine, su monoplaza poco competitivo de Alpine mostró de nuevo sus carencias, ya que Pierre Gasly terminó en la posición 16 y Franco en la 17.

Después de la carrera, el argentino tuvo una breve oportunidad de expresar a los medios su frustración por la carrera que tuvo.

"Una carrera muy larga, muy dura para nosotros, no teníamos ritmo, estuvo muy solo toda la carrera, así que con un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima", señaló Colapinto

"Si, no podíamos hacer nada con el auto para poder competir de mejor manera, fue muy aburrido todo", finalizó el piloto argentino de Alpine

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

