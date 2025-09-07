¡La salud de Colapinto estuvo EN PELIGRO durante el GP de Italia!

Franco Colapinto causó un gran susto en Monza al estar a punto de desmayarse después de la carrera.

Tras una complicada carrera para el piloto argentino de Alpine, Franco comenzó a dar algunas declaraciones posteriores a la carrera sobre sus impresiones al respecto, pero ahí sucedió lo más preocupante.

En plenas palabras de Colapinto, sufrió un amago de desmayo, por lo que algunos de los periodistas que le estaban tomando declaraciones lo auxiliaron para que no cayera al suelo.

Tras esa situación, el piloto argentino de inmediato fue retirado de la zona de prensa para poder ser atendido por el cuerpo médico de Alpine.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

