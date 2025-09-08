F1 Hoy: Sainz, en riesgo de sanción; Fecha anunciada para el futuro de Colapinto
GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 8 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
El Gran Premio de Italia entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla, pero McLaren intervino para no darle el título a Piastri. ::: LEER MÁS
El Gran Premio de Italia significó una muestra más del impresionante talento de Max Verstappen que, a pesar del dominio de McLaren en la temporada, se logró colar a ganar la carrera, pero se mantiene lejos en el campeonato de constructores. ::: LEER MÁS
Flavio Briatore ha confirmado cómo se vislumbra el futuro inmediato para Franco Colapinto en la Fórmula 1, tras el importante anuncio de contrato que presentó Alpine en el Gran Premio de Italia. ::: LEER MÁS
La amenaza de una suspensión cuelga sobre dos de las principales estrellas de la F1 tras el Gran Premio de Italia, Andrea Kimi Antonelli, Carlos Sainz y Max Verstappen. ::: LEER MÁS
