Alpine confirma la fecha FINAL para el futuro de Colapinto en la F1

Flavio Briatore ha confirmado cómo se vislumbra el futuro inmediato para Franco Colapinto en la Fórmula 1, tras el importante anuncio de contrato que presentó Alpine en el Gran Premio de Italia.

La F1 regresó a Monza el pasado fin de semana para disputar la 16ª carrera del campeonato. Aunque Alpine todavía no tiene claro quién ocupará su segunda plaza para la próxima temporada, el piloto principal, Pierre Gasly, se ha comprometido a largo plazo con la escudería.

Antes de la clasificación para el Gran Premio de Italia, Alpine anunció que Gasly había firmado un contrato que lo mantendrá en el equipo, con sede en Enstone, hasta el final de la campaña 2028.

Después de la extensión de Gasly, Briatore fue preguntado por el equipo de transmisiones de Sky Sports F1 sobre el futuro de Colapinto, dado que el joven de 22 años compite actualmente bajo un contrato que se renueva carrera a carrera.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Briatore revela el plazo para decidir el futuro de Colapinto en Alpine

Tras la sesión de FP3 en Monza, en la que Colapinto finalizó en la 14ª posición, la presentadora de Sky F1, Natalie Pinkham, cuestionó a Briatore acerca de quién sería el segundo piloto de Alpine a largo plazo.

"No", respondió Briatore, y a continuación explicó la postura del equipo en cuanto a la selección de pilotos.

"Por el momento, creo que Franco está haciendo un buen trabajo. Al principio, como ocurre con muchos novatos, le faltaba experiencia. En las últimas tres o cuatro carreras se ha mostrado mucho más consistente, sin cometer errores. Quizás se confirme que es Franco, o tendremos que esperar a ver cómo evoluciona".

"Aún nos quedan cuatro o cinco carreras para tomar una decisión final, y será entonces cuando lo veamos", añadió.

Cuando Pinkham le preguntó: "¿Cuándo esperan tomar una decisión, al final de la temporada?", Briatore aclaró: "No, será antes. La decisión debe tomarse en noviembre."

Si se puede fiar en las últimas declaraciones del veterano de 75 años, parece que el fichaje argentino de Alpine continuará con el equipo al menos hasta el cierre de la temporada. La elección definitiva de la alineación será clave para arrancar de lleno con las nuevas regulaciones que entrarán en vigor en 2026.

Durante un fin de semana en el que Colapinto se perdió la FP1 para dar paso al piloto novato y reservista de Alpine, Paul Aron, el excorredor de Williams sabe muy bien la presión a la que se enfrenta para demostrar su valía.

¡Mira toda la acción de los GP en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado