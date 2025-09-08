Así queda la clasificación de PILOTOS tras el GP de Italia

El Gran Premio de Italia entregó una carrera donde Max Verstappen demostró porqué es el mejor piloto de la parrilla a pesar de su mal auto, mientras Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla, pero McLaren intervino para no darle el título a Piastri.

El domingo en Monza inició de manera caótica con Nico Hulkenberg teniendo que abandonar después de la vuelta de formación

Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una agridulce tarde ya que terminó en la novena posición después de una nueva sanción en la pista.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mala, ya que Alonso no acabó la carrera y Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos en la que Alex Albon sigue escalando.

En lo que significó la carrera de los Ferrari, fue una buena carrera, pero no lo que buscaban ante su gente, ya que Lewis Hamilton terminó sexto y Charles Leclerc acabó cuarto en la carrera.

¿Como marcha el Campeonato de Pilotos de F1 2025?

1. Óscar Piastri 324 puntos

2. Lando Norris 293 puntos

3. Max Verstappen 230 puntos

4. George Russell 194 puntos

5. Charles Leclerc 163 puntos

6. Lewis Hamilton 117 puntos

8. Alexander Albon 70 puntos

7. Andrea Kimi Antonelli 66 puntos

9. Isack Hadjar 38 puntos

10. Nico Hülkenberg 37 puntos

11. Lance Stroll 32 puntos

12. Fernando Alonso 30 puntos

13. Esteban Ocon 28 puntos

14. Pierre Gasly 20 puntos

15. Liam Lawson 20 puntos

16. Gabriel Bortoleto 18 puntos

17. Oliver Bearman 16 puntos

18. Carlos Sainz 16 puntos

19. Yuki Tsunoda 12 puntos

20. Franco Colapinto 0 puntos

