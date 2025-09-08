close global

﻿
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

Franco Colapinto Hoy: Salud en riesgo durante el GP de Italia; Exhibe las carencias de Alpine

Franco Colapinto Hoy: Salud en riesgo durante el GP de Italia; Exhibe las carencias de Alpine

Nazario Assad De León
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 7 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto tuvo de nuevo una carrera testimonial durante el Gran Premio de Italia. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto causó un gran susto en Monza al estar a punto de desmayarse después de la carrera. ::: LEER MÁS

Ha salido un reporte en el que se revela al candidato principal para reemplazar a Franco Colapinto en Alpine. ::: LEER MÁS

Después del fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 en los Países Bajos, resulta sorprendente que el piloto argentino aún mantenga un puesto en el equipo. A todas luces, Franco Colapinto parece estar contando sus últimos minutos en Alpine. ::: LEER MÁS

