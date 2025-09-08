Franco Colapinto Hoy: Salud en riesgo durante el GP de Italia; Exhibe las carencias de Alpine
Franco Colapinto Hoy: Salud en riesgo durante el GP de Italia; Exhibe las carencias de Alpine
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 7 de septiembre de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto tuvo de nuevo una carrera testimonial durante el Gran Premio de Italia. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto causó un gran susto en Monza al estar a punto de desmayarse después de la carrera. ::: LEER MÁS
Ha salido un reporte en el que se revela al candidato principal para reemplazar a Franco Colapinto en Alpine. ::: LEER MÁS
Después del fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1 en los Países Bajos, resulta sorprendente que el piloto argentino aún mantenga un puesto en el equipo. A todas luces, Franco Colapinto parece estar contando sus últimos minutos en Alpine. ::: LEER MÁS
